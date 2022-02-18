شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تُعلن ضبط هارب من 762 سنة سجن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، أنها تمكنت من القبض على شخص هارب من تنفيذ 289 حكمًا قضائيًا صادرًا بحقه.

وأوضحت أن إجمالي مدد الحبس بحق المطلوب بلغ 762 سنة، حسب “اليوم السابع”.

وأضافت أن الهارب تبين أنه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، وأنه مطلوب التنفيذ عليه في 289 حكما قضائيا غالبيتها شيكات من دون رصيد.

وأكدت السلطات الأمنية أنه بمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.