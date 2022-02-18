شكرا لقرائتكم خبر عن ليس غزوًا كاملًا .. ألمانيا تتوقع سيناريو مختلفًا للأزمة بين أوكرانيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

رجحت وزارة الخارجية الألمانية، تنفيذ عملية روسية داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون بمثابة غزوًا كاملاً.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إنها تتوقع سيناريو “العلم الزائف”، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الجمعة، إن السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزوا كاملا ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب.

وأضافت بربوك: “سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكنا لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا حقا “.

وتابعت : “سأكون خائفة أكثر من أن السيناريو الأكثر احتمالا هو عملية العلم الزائف أو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا”.

جدير بالذكر أن “عملية العلم الزائف” هو مصطلح سياسي يعني القيام بفعل بقصد إخفاء المصدر الفعلي للمسؤولية وإلقاء اللوم على طرف آخر.