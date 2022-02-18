شكرا لقرائتكم خبر عن قرداحي يهذي من جديد.. هذه المرة من إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عاود وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، تكرار إساءاته، وتحدث من جديد عن حرب اليمن، بتصريح جديد، ولكن هذه المرة من إيران.

ففي تصريحات جديد لوكالة تسنيم الإيرانية، واصل قرداحي إصراره على قلب الحقائق، وإصدار تصريحات مسيئة، واصفًا قرار استقالته، بأنه جاء لمحاولة تغير العلاقات نحو الإيجابية، قائلا: “سیعلم المسؤولون أنني لم أقل إلا الحق وأن حرب الیمن عبثیة”.

وأضاف أن استقالته حتى الآن لم تحدث أي تغيير، مؤكدا أنه أراد من استقالته أن تتغير العلاقات بما فيه مصلحة لبنان.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، اعتبر فيها إجرام مليشيات الحوثي دفاعا عن النفس في وجه اعتداء خارجي على اليمن، وتفاقمت الأزمة أكثر بعد رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته.

مما أدى إلى أزمة قوية ضربت العلاقات الخليجية اللبنانية، استدعت المملكة سفيرها لدى بيروت، وأمهل السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.