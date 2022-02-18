شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من واشنطن تجاه أوكرانيا بشأن الهجمات السيبرانية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لأوكرانيا لدعم دفاعاتها السيبرانية، وفقًا لما ذكره حساب العربية عاجل.

من جهة أخرى أعلن مسؤول أميركي: أن “الحكومة الروسية مسؤولة” عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إجلاء المدنيين من مناطق الانفصاليين في أوكرانيا، بالمناورة الروسية “المثيرة للسخرية”، فيما يتأجج الوضع بهذه المنطقة الحدودية، يوما بعد الآخر، وسط مخاوف من إقدام موسكو على الغزو.

من جانبهم، رد مسؤولون أوكرانيون على دعوات الإجلاء، بالقول إن روسيا تحاول إيجاد ذرائع “واهية” من أجل المضي قدما في التصعيد العسكري، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

وفي وقت سابق، قام أحد قادة الانفصاليين، بنشر مقطع فيديو، حذر فيه من هجوم وشيك يشنه الجيش الأوكراني، داعيا لإجلاء المدنيين روسيا.

ويتواصل الجدل بشأن عمليات الإجلاء، فيما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن انفجارا عنيفا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعيبة المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا، يوم الجمعة.