شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا: نحن على شفا حرب ستشمل أوروبا بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها.

وحذر لوكاشينكو أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، من أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى.

وأكد أنه لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر القارة بالكامل تقريبا إلى دوامة.

وأضاف لوكاشينكو أن بلاده تتخذ مع وروسيا خطوات مناسبة لحماية شعبيهما ودولتيهما، حسب “روسيا اليوم”.

يأتي هذا بعد إعلان سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري كبير من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.

في الوقت نفسه يواصل كبار المسؤولين الغربيين الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو ذلك، وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها.