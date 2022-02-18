شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من واشنطن على إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

علقت الولايات المتحدة، على إعلان إجلاء المدنيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا إلى روسيا.

واعتبرت أن هذه الخطوة تشكل “مناورة” من جانب موسكو وتمهد لهجوم عسكري وشيك.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بحسب روسيا اليوم، إن “استخدام بشر كبيادق بهدف صرف انتباه العالم عن قيام روسيا بتعزيز قواتها بغية (شن) هجوم هو أمر قاس ومعيب”.

وأضاف المتحدث، أن مثل هذه التصريحات تشكل محاولات أخرى لإخفاء حقيقة أن روسيا هي المعتدي في هذا النزاع.

جدير بالذكر ، أن الجمهوريتان الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أعلنتا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري وشيك من قبل قوات حكومة كييف.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تقول فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.