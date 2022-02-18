شكرا لقرائتكم خبر عن حلف الناتو يرفع درجة الاستعداد بين قواته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)أن منظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" ترفع درجة الاستعداد بين الآلاف من جنودها على خلفية الأزمة مع روسيا.

ووفقا لمصادر قريبة من الحلف، ستكون قوات الرد السريع التابعة للناتو قادرة على الانتشار في غضون سبعة أيام فقط، بدلا من 30 يوما.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لوحدات القوات الأخرى، تم الآن العمل بما يطلق عليه بفترة "إخطار بالتحرك" خلال 30 يوما، وليس 45 يوما، على أن يسري ذلك على الفور.