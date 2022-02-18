شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعارضة الإيرانية تقول إن تركيا سلمت إيران أحد ناشطيها الكرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365 - متابعات

قالت المعارضة الإيرانية إن السلطات التركية سلمت نظيرتها الإيرانية، الناشط السياسي الكردي المعارض ”سعيد ميرزائي“، الذي كان يقيم في تركيا منذ حوالي 4 سنوات.



وأفادت منظمة ”هنجاو“ الحقوقية، المعنية بشؤون الأكراد في إيران، اليوم الجمعة، إن ”السلطات التركية سلمت إيران الناشط السياسي الكردي سعيد ميرزائي (45 عامًا)، وجرى نقله إلى السجن المركزي بمدينة أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران“.

وأضافت أن ”سعيد ميرزائي كان قد انتقل إلى إقليم كردستان شمال العراق عام 2003، وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، لكنه هاجر إلى تركيا مع عائلته منذ حوالي 4 سنوات“.