رئيس «دونيتسك» يحذر: الأوضاع تتجه نحو الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - حذر رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" دينيس بوشيلين المعلنة من طرف واحد بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، أن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو الحرب.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" مساء اليوم الجمعة 18 فبراير، ردا على سؤال ما إذا كانت الأمور تتجه نحو حرب واسعة النطاق في دونباس، قال بوشيلين: "نعم للأسف".

وأضاف أنه "في أي وقت قد يبدأ هجوم واسع النطاق، وكل الأمور مهيأة لذلك".

وكان بوشيلين قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة عن إطلاق عملية واسعة لإجلاء المدنيين، وقبل كل شيء النساء والأطفال من الأراضي تحت سيطرة "الجمهورية الشعبية"، تحسبا "لهجوم أوكراني".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع إدارة مقاطعة روستوف الروسية على استقبال اللاجئين على الأراضي الروسية.

واتخذت "جمهورية لوجانسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد بالمنطقة ذاتها إجراءات مماثلة لإجلاء المدنيين.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزير الطوارئ بالتوجه إلى إقليم روستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وكالة نوفوسيتي الروسية، أن بوتين أمر بتجهيز الملاجئ لاستقبال سكان منطقة دونباس ولوجانسك.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوضاع في شرق أوكرانيا تتدهور، في وقت يتهمه الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على كييف.