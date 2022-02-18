طارق شوقي: لن نحذف في المناهج الدراسية.. وسنعطي الطلاب الجرعة المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ غدًا السبت بانتظام دون أي حذف في المناهج كما يطالب بعض أولياء الأمور، متابعًا: "للأسف نطلب دائمًا الأكثر في كل حاجة، إلا في التعليم".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، مساء الجمعة: "من مصلحة الأولاد استكمال المناهج لأن السنوات الدراسية مبنية على بعضها، ونبذل قصارى جهدنا لإعطاء الطلاب الجرعة المطلوبة من المناهج".

وعن آثار جائحة فيروس كورونا، قال وزير التعليم: "اكتسبنا خبرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة، ورغم أن العالم يتجه حاليًا إلى تخفيف القيود إلا أن الوزارة تطبق إجراءات الوقاية لحماية أبنائنا الطلاب".

وأشار شوقي إلى أن الوزارة تحارب ظاهرة التنمر منذ عامين وتعمل على ضبط العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور مع استعادة الانضباط والأمن في المنظومة التعليمية.