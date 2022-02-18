واشنطن: مستعدون لإرسال المزيد من القوات إلى أوروبا إذا استدعت الحاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكدت الولايات المتحدة، استعدادها لإرسال المزيد من القوات إلى أوروبا، إذا استدعت الحاجة، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه بدأ بالفعل إجلاء المواطنين الروس من شرق أوكرانيا، لافتة إلى وصول أولى حافلات إجلاء المواطنين من شرق أوكرانيا إلى إقليم روستوف الروسي.

وقال رئيس ما تسمى بجمهورية دونتسك، المعلنة من طرف واحد، والموالية لروسيا، أن الوضع في دونباس، شرقي أوكرانيا يتجه نحو الحرب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي للاستجابة للتهديدات الروسية، في أعقاب انفجار وقع شرقي البلاد قرب منطقة سيطرة الانفصاليين.

ذكرت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجار ضخم بمدينة دونيستك قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وكان مراسل RT أفاد بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك جاء خلال اختبار السلطات المحلية نظام إنذار المواطنين أو نتيجة لوقوع أي حادث.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم واسع وشيك من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.