تحاليل مخدرات خلال لقاء محافظ أسوان الجماهيري بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أطلقت محافظة أسوان مبادرة رائدة لمجابهة تعاطي للمخدرات ضمن جهود تنفيذ الخطة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بإجراء التحاليل الطبية خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين.

ونفذت المبادرة أعمالها بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لأصحاب الطلبات الجماهيرية سواء كانت محل أو كرفان بالسويقات الجديدة أو سكن أو فرصة عمل أو غيرها للكشف عن أي حالات تثبت تعاطيها للمخدرات.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن هذه المبادرة جاءت للحد من انتشار تعاطي المواد المدمنة والمخدرات بين الشباب وجرى تخصيص وحدة تحاليل طبية مدعمة بأجهزة التحاليل والكوادر الطبية تابعة لمديرية الصحة تقوم أثناء اللقاء الجماهيري الأسبوعي بالكشف الفوري على المتقدمين بالطلبات.

وأضاف المحافظ أنه جرى الكشف عن عدد كبير بين هؤلاء من المتعاطين، منهم من جرى ضبطه وتحويله للجهات المختصة مع تقديم أوجه العلاج للشفاء، وآخر منهم قام بمحاولة الهرب قبل إجراء التحاليل له على الرغم من أن الدولة تقدم العلاج المجاني من خلال التواصل مع المختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء على الرقم ( 16023 ).