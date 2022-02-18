محافظ بورسعيد يستقبل الدكتورة نيرمين إسماعيل لبحث سبل تطوير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة نيرمين إسماعيل رئيس مجلس إدارة مدارس NIS، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة والمدرسة، في مجال تبادل خبرات التدريب والتعليم، في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، على أنه سيتم التعاون مع مدرسة نيرمين إسماعيل الدولية، من خلال تدريب المعلمين على أحدث النظم في التعليم التي تساهم في تحقيق تواصل أسرع مع الطلاب خلال تلقي المواد العلمية، بما يحقق تطورا في مستوى وأداء المعلمين، يتماشى مع أهداف تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أهمية دور المدارس والنهضة التعليمية، والتى تعد أساس تعمير وبناء البلدان وتنشئة الأجيال القائمة على بناء المستقبل، مستعرضا آخر التطورات في القطاع التعليمي بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نيرمين إسماعيل، الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدة فخرها بالتنمية والإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد، وحرصها على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، بما يحقق أهداف التطوير المنشودة في العملية التعليمية تماشيا مع جميع المجالات التي حققت تنمية غير مسبوقة بمحافظة بورسعيد.