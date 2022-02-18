تحذير أمريكي من "أكبر حشد عسكري" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

يشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو غدا السبت مناورات عسكرية تتضمن صواريخ باليستية وكروز.



وقال متحدث باسم الكرملين إن هذه المناورات روتينية ولا ينبغي أن تثير القلق. وتشارك قوات نووية روسية في هذه المناورات.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتدم فيه التوترات، مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب كارثية حال نشوب صراع في أوكرانيا.



وقال السفير الأمريكي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر إن أكثر من 150 ألف عسكري روسي يحتشدون على مقربة من الحدود الأوكرانية - في أكبر حشد عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، على حد وصفه.



وتتهم أوكرانيا روسيا بتنظيم حملة "تضليل واستفزاز ضخمة"، بعدما قال انفصاليون موالون لموسكو في دونباس، شرقي أوكرانيا، إنهم يعملون على إجلاء مدنيين خشية هجوم من جانب الجيش الأوكراني.



وجاء ذلك بعد قصف عنيف عبر خط وقف إطلاق النيران بين الجانبين.كما قال انفصاليون موالون لروسيا إن سيارة أحد قادة الميليشيات انفجرت في دونيتسك.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن وزير الطوارئ انتقل إلى جنوبي شرق روسيا لمساندة المدنيين الذين سيتم إجلاؤهم.



وتنفي كييف التخطيط لتنفيذ هجمات على منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واتهمت موسكو بأنها تحاول التصعيد عبر استهداف مواقع الجيش الأوكراني.



ولطالما حذر قادة غربيون من أن موسكو تبحث عن ذريعة من أجل غزو أوكرانيا، وربما تختلق ذريعة في دونباس.



"أجواء الحرب الباردة"

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرلوك روسيا بتهديد السلام بدبلوماسيتها التي تعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، وحثت موسكو على اتخاذ خطوات جادة لنزع فتيل توتر الأزمة الأوكرانية.



وجاء هذا بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا تتذرّع لاجتياح أوكرانيا.



وقالت روسيا إن الادعاءات بدون أساس، وإنها سحبت بعض القوات التي كانت قرب الحدود وأرسلتها إلى قواعدها الأصلية في الأيام الأخيرة. وقالت قوى غربية إنها لم تر دليلا على سحب القوات.



وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن قلقها من الحشود العسكرية الروسية الكبيرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، مطوقة أوكرانيا من ثلاث جهات.



وفي بيان صدر الجمعة، قبيل مؤتمر ميونخ السنوي للأمن، حيث يجتمع زعماء العالم على مدى ثلاثة أيام، حذرت الوزيرة الألمانية من أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية للسلم الأوروبي بحشدها غير المسبوق للقوات ومطالبها التي تستعيد أجواء الحرب الباردة.



وكانت الوزيرة تشير إلى سلسلة من المطالب الروسية المتعلقة بالأمن الأوروبي تهدف إلى تقليص القوة العسكرية الغربية في بلدان تراها روسيا في نطاق تأثيرها.



ويرفض الغرب أن يكون لروسيا حق في التأثير على السياسة الخارجية لبلدان قريبة من الحدود، كما كان يفعل الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وهي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.



ودعت بيربوك إلى مواصلة الخطوات الدبلوماسية، قائلة إنه حتى الخطوات الصغيرة باتجاه السلام أفضل من الخطوات الكبيرة باتجاه الحرب.



وحذر جو بايدن الخميس من أن روسيا قد تكون على وشك القيام بحركة تضليلية تهدف لتبرير اجتياحها لأوكرانيا، والمقصود افتعال هجوم على مصالحها من أجل تبرير التصعيد، لكن روسيا تنفي وجود نية كهذه لديها.



"هجوم مفتعل"

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعطى مجلس الأمن الدولي تفاصيل الخطوة الروسية المحتملة.



وقال إن "شكل الخطوة الروسية المحتملة غير واضح، لكن الاحتمالات تتضمن هجوما إرهابيا مفتعلا في روسيا، أو اكتشاف وهمي لقبور جماعية، أو هجوم مفتعل بطائرة مسيرة، أو هجوم مفتعل أو حقيقي بأسلحة كيماوية".



وقال بلينكن إنه "في حال حدوث هجوم مفتعل كهذا يمكن أن تفتعل روسيا اجتماعا طارئا لبحث حماية المواطنين الروس في أوكرانيا، وتبدأ القنابل والصواريخ الروسية بالسقوط على الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية".



ولم تقدم الولايات المتحدة أي أدلة على ادعاءاتها، وتفهّم بلينكن احتمال أن يشكك البعض في هذه الادعاءات، لكنه قال "دعوني أكون واضحا، أنا هنا الآن من أجل منع وقوع حرب لا من أجل شن حرب".



وعبّر زعماء غربيون آخرون عن قلقهم، فقد حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من البحث عن ذريعة لشن هجوم، بينما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز ترس ورئيس الوزراء بوريس جونسون إن عملية مفتعلة يجري التخطيط لها.



خرق وقف إطلاق النار

في هذه الأثناء، استمرت القوات الأوكرانية والمتمردون الموالون لروسيا شرقي البلاد في تبادل الاتهامات بشأن خرْق وقف إطلاق النار الجمعة.



ولا تعدّ هذه الخروق لوقف إطلاق النار طويل الأمد نادرة؛ وقد اتهم كل طرف الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات أمس الخميس.



واتهم مسؤولون أوكرانيون الانفصاليين المدعومين من روسيا بالاعتداء على حضانة أطفال في بلدة ستانيتسيا لوهانتسكا وتحطيم حائط للوصول إلى غرفة الموسيقى، مما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص ليس بينهم أطفال.



في هذه الأثناء، زعم المتمردون الموالون لروسيا أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع الواقعة تحت سيطرتهم واتهموها بتصعيد النزاع.



"الدبلوماسية تحقق نتائج"



أرسلت روسيا ردا رسميًا الخميس، على المقترحات الأمريكية للتفاوض تضمّنت مقترحات للخروج من الأزمة وكذلك تلويحا بالتصعيد.



وقالت روسيا إنها مستعدة لمناقشة تفتيش مواقع الصواريخ على الجانبين، لكنها قالت إن "الولايات المتحدة لم تتعامل مع القلق الروسي من توسيع الناتو بالقرب من حدودها".



وأضافت روسيا أنه في حال لم يتم التعامل مع القضية فسوف يجري اللجوء إلى "تقنيات عسكرية"، لكنها لم توضح طبيعة تلك التقنيات.



وبالرغم من المخاوف، قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا إن "الدبلوماسية تحقق نتائج"، مضيفًا: "لا نستطيع التكهن بما يمكن أن يحدث غدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا اليوم للحفاظ على السلم، ونحن مستعدون تماما لأي وضع".