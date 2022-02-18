“العلم الزائف”.. ألمانيا تتوقّع سيناريو روسيًّا آخر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 10:01 مساءً

أعلنت الخارجية الألمانية أنها ترجح عملية روسية داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، وليس غزوا كاملا.

وأفادت وزيرة خارجية المانيا ، بأنها تتوقع سيناريو “العلم الزائف”، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل.

ويعني “عملية العلم الزائف” المصطلح السياسي القيام بفعل بقصد إخفاء المصدر الفعلي للمسؤولية وإلقاء اللوم على طرف آخر.

الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، إن السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزوا كاملا ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب، وأن “سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكنا لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا حقا ، .معربة عن خوفها من أن السيناريو الأكثر احتمالا هو عملية العلم الزائف أو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا”.

وكانت الأوضاع قد تأزمت اليوم في شرق اوكرانيا، اذ أعلن زعيم الانفصاليين البدء في اجلاء السكان الى روسيا ذاكرا ان عملية اجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم.

واشارت معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز الى سماع صفارات الانذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا. كذلك أكدت “رويترز” بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

وفي السياق، أشار زعيم الانفصاليين الى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

من جهة أخرى، طالبت الرئاسة الاوكرانية الجيش بعدم الرد على اي قصف من شرق اوكرانيا كي لا تمنح روسيا ذريعة لشن الحرب.

الى ذلك، أفادت وسائل اعلام روسية بأن انفجارا ضخما وقع وسط مدينة دونيتسك الانفصالية شرق أوكرانيا، لافتة الى انه وقع بالقرب من مقر الحكومة التي يسيطر عليه الانفصاليون.

وفي التفاصيل، ذكرت المعلومات الاولية ان الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك.

وفي السياق، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التطورات شرق اوكرانيا. كذلك طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الطوارئ التوجه الى منطقة روستوف الحدودية مع اوكرانيا، آمرا بتوفير ملاذات في “دونياس” للفارين من شرق أوكرانيا.