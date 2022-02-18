مظاهرة تضامنية بحي الشيخ جراح.. وإسرائيل ترد بالقنابل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 7:47 مساءً

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بقمع مسيرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث توجهت المسيرة للحي لمساندة العائلات الفلسطينية المهددة بالإجلاء عن بيوتها.

بحيث قامت القوات الإسرائيلية بالإعتداء على المسيرة التي شارك فيها متضامنون فلسطينيون ونشطاء من اليسار الإسرائيلي، من خلال إطلاق قنابل الصوت والغاز، كما وعمدت القوات الإسرائيلية بمطاردة المتظاهرين لإخراجهم من الحي, وفي وقت سابق، أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في حي الشيخ جراح، للتعبير عن رفضهم لمخطط إسرائيل، إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها، لصالح مستوطنين، وشارك أكثر من 200 شخص في صلاة الجمعة، التي أُقيمت في شارع قريب من منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير.

وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة بحي الشيخ جراح، إن “إخلاء السكان من منازلهم، هو من أبشع أشكال الظلم”، وشدد الشيخ صبري على أن “الظلم له أشكال متعددة، ومن أبشع أشكال الظلم، الاعتداء على الأراضي وعلى البيوت ومحاولات إخلائكم من بيوتكم”.

وسادت وفي حالت توتر سادت في حي الشيخ جراح منذ أسبوع، بعد وضع النائب اليميني في الكنيست، إيتمار بن غفير، خيمة على أرض عائلة سالم بالشيخ جراح.

ووضعت الشرطة الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، حواجز عديدة على مداخل الحي، وانتشرت في شوارعه لمنع المتضامنين من الوصول إلى المنطقة.