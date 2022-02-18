شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، اليوم الجمعة، من فرنسا سحب جنودها “فورا” من مالي غداة إعلان باريس وشركائها انسحابا على مراحل في الأشهر المقبلة.
واعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون، الكولونيل عبدالله مايغا، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني؛ إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي “لم تكن مرضية”.
وكانت فرنسا وحلفاؤها أعلنوا أمس الخميس عن قرار سحب قواتهم المشاركة في قوتي “برخان” و”تاكوبا” من مالي، بسبب تدهور العلاقات مع السلطات الانتقالية الجديدة في هذا البلد الإفريقي.
وفي بيان مشترك؛ أكدت فرنسا وشركاؤها وكندا، أن “الظروف السياسية والعملياتية والقانونية في مالي لم تعد ملائمة لمواصلتها أنشطتها العسكرية”.
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