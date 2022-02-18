شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي يحذر: غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت تقييم استخباراتي أميركي جديد، أن روسيا الخليج 365 الاستعدادات لغزو أوكرانيا، وفقًا لمسؤول أميركي رفيع على دراية مباشرة ومصدر آخر مطلع بشكل مباشر على المعلومات الاستخباراتية.

التقييم الذي وصفه المسؤول الأميركي بأنه قاتم يشير إلى أن روسيا قد تهجم في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت “سي أن أن”.

ويحذر المسؤولون الأميركيون من أنهم لا يعرفون ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارًا نهائيًا بالغزو، مشيرين إلى أنه قد يؤجل اتخاذ الإجراء أو لا يأمر به على الإطلاق.

وحذر الرئيس جو بايدن يوم الخميس من أن كل المؤشرات تدفعه للاعتقاد بأن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة. وقال في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: “إنني أشعر أن ذلك سيحدث في الأيام القليلة المقبلة”.