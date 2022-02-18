شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي يستدعي “ترامب” واثنين من أبنائه للإفادة بقضية احتيال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أمر قاض أميركي الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب واثنين من أولاده هما دونالد جونيور وإيفانكا بالإدلاء بإفاداتهم تحت القسم؛ في إطار تحقيق مدني حول احتيال ضريبي مرتبط بشركات تعود لترامب.

وبعد مداولات عن بعد استمرت أكثر من ساعتين رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسا تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء.

وأمر القاضي ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ب”الإدلاء بإفاداته في غضون 21 يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار”.

كما ينطبق هذا الأمر على ولدي ترامب دونالد جونيور وإيفانكا وعلى تقديم وثائق محاسبة للتحقيق.

ويعد القرار أحدث صفعة قانونية لترامب البالغ 75 عاما في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض العام 2024.

لكن يمكن لدونالد ترامب أن يعترض على قرار القاضي ويمكنه على أي حال اختيار عدم الرد على أسئلة ليتسيا جيمس التي يصف تحقيقها بأنه “حملة مطاردة سياسية”.