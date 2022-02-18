شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم الحكومة الأوكرانية بتقويض اتفاق مينسك للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا "تشعر بقلق بالغ " بشأن القصف المتزايد شرقي أوكرانيا.

وذكر لافروف في موسكو اليوم الجمعة، أنه يتم استخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام، كما لاحظت منظمة التعاون والأمن في أوروبا زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار.

وتواجه قوات الحكومة الأوكرانية، المجهزة بأسلحة وذخيرة من الغرب، الانفصاليين الموالين لروسيا، ويتبادل الطرفان اللوم على تصاعد العنف.

واتهم لافروف الحكومة الأوكرانية، بتقويض اتفاق مينسك للسلام. وانتقد وزير الخارجية الروسي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في موسكو، بسبب عدم إشارتها إلى بدء كييف بالعنف.

ويطلق الانفصاليون قذائف أيضا من المناطق التي يسيطرون عليها، فيما جدد لافروف قوله إن موسكو ليست لديها خطط لغزو أوكرانيا.

وذكر إنها "دعاية غربية وأخبار كاذبة ومختلقة، الأمر الرئيسي هو أن مختلقي هذه الأنباء الملفقة يؤمنون بما يقولون، إنهم يحبون ذلك، إن هذا يبعث على الضحك".