العراق ينجح باختراق السرية المصرفية الدولية قانونيا

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بغداد - ياسين صفوان - هيئة النزاهة تكشف عن تمكن العراق لأول مرة اختراق السرية المصرفية الدولية

الاختراق جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق

الاختراق تم من خلال إجراءات قانونية تمكن العراق بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا

تقارير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021 أشرت تحسنا واضحا وتقدما في تصنيف العراق

تقدم العراق في التصنيف جاء ضمن تقرير مؤشر "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية

