شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب إيراني: 3 من فريق المفاوضات النووية في عهد ظريف كانوا جواسيس للغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عضو البرلمان الإيراني، محسن زنغنه اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أعضاء الفريق الإيراني المفاوض في فيينا في عهد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، كانوا يعملون جواسيس للدول الغربية.



وذكر زنغنه في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، أن ”ثلاثة من أعضاء الفريق المفاوض السابق كانوا جواسيس غربيين، وكان يحظون بثقة وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف“، ولم يكشف عن هويتهم