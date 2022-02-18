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نائب إيراني: 3 من فريق المفاوضات النووية في عهد ظريف كانوا جواسيس للغرب

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عضو البرلمان الإيراني، محسن زنغنه اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أعضاء الفريق الإيراني المفاوض في فيينا في عهد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، كانوا يعملون جواسيس للدول الغربية.

وذكر زنغنه في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، أن ”ثلاثة من أعضاء الفريق المفاوض السابق كانوا جواسيس غربيين، وكان يحظون بثقة وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف“، ولم يكشف عن هويتهم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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