شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطلب دراسة وافية لتغطية مصرف كيما بأسوان وتبحث توفير الاعتمادات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد أعضاء مجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان حاليا، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مصرف السيل، وذلك للوقوف على مطالبات تغطيته.

وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، دراسة بمراحل تغطية المصرف والتى تبلغ ثلاث مراحل للوقف على آلية توفير الاعتمادات المالية وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.

ومن جانبه، قال السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، إن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية، ولكن المرحلة الأولى المستهدفة تبلغ تكلفتها حوالى 300 مليون جنيه فى حين أن ميزانية الوزارة بالكامل موجه لأعمال التبطين والتأهيل للترع لوصول المياه لنهايات القنوات المائية، ومن ثم فى حال توفير الاعتمادات من قبل التنمية المحلية لا مانع لدى الوزارة أن تتولى عملية الإشراف على التنفيذ، أو توفير التكلفة وتتولى وزارة الرى التنفيذ بالكامل.

ويشارك فى الزيارة كلا من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.