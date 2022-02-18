شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: أتمنى إحلال كل سيارات الكبود.. والبنك الزراعى: سنمول حتى مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك تعاون متواصل بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لافتا إلى أهمية مشروع إحلال سيارات الكبود بالمحافظة بسيارات ميكروباص جديدة لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمؤتمر البنك الزراعى المصرى للاعلان عن مبادرة "باب رزق" ضمن جزمة المبادرات الخاصة بالشمول المالى، فى حضور رئيس البنك الزراعى وفد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور المحافظة حاليا برئاسة النائب هشام الحصرى.

ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى:" ايدينا مع بعض منخليش ولا عربية كبود فى محافظة أسوان، ولو هفتح التمويل لمليار جنيه معنديش مشكلة المهم تستعيد المحافظة رونقها ومكانتها العريقة".

وفى ذات الصدد، قال عطية، إن محافظة أسوان افضل مشتى على مستوى العالم، وأن الرئيس الفرنسى الأسبق يكولا ساركوزي، الذى يزور المحافظة حاليا، منبهر بها وبجمال الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الساحرة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.