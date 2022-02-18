شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى أسوان يستقبلون وفد لجنة "زراعة النواب" بالدف والأغانى النوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالى أسوان أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بالدف والأغانى النوبية، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الوفد للمحافظة حاليا، للمشاركة فى مؤتمر البنك الزراعى المصرى للإعلان عن إطلاق مبادرة "باب رزق" من ضمن حزمة من المبادرات لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى.

وفيما يلى نستعرض تفاصيل مبادرة باب رزق:

- أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر .

- موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

- تعزيز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا.

- برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة.

- يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية حيث تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم.

- يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى أمين سر اللجنة والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.