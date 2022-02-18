التحفظ على لحوم فاسدة وتحرير 15 مخالفة بيطرية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية عن تحرير 15 محضر مخالفة والتحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة وضبط 79 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 60 كجم لحوم مجمدة صالحة مجهولة المصدر و11 كجم لحوم مجمدة، وجرى سحب عينات لتحديد صلاحيتها.

أكد الدكتور إبراهيم متولي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.