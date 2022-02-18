المفوضية الأوروبية: افريقيا تظهر طموحا كبيرا في بناء قدرتها على انتاج اللقاحات

اسماعيل عبد الحي - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن افريقيا أظهرت في الآونة الأخيرة طموحا كبيرا ورائدا في بناء قدرتها على انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ذ

و قالت المتحدثة، في بيان نشرته المفوضية اليوم الخميس 17 فيفري 2022، عبر موقعها الرسمي في أعقاب مؤتمر لقاح الإنصاف لإفريقيا "لقد مرت 9 أشهر فقط منذ أن اقترحنا لأول مرة، في باريس، فكرة جلب تكنولوجيا إنتاج اللقاح إلى إفريقيا. واليوم، تشق هذه الفكرة البسيطة والرائدة طريقها إلى النور" بمساعدة شركة بيونتيك الالمانية الكبيرة.

وأضافت أنه سيتم خلال العام الجاري نقل مصنعين على الأقل من مصانع « بيونتيك » إلى إفريقيا، علاوة على ذلك، يتم تعزيز التعاون الوثيق بشكل مستمر مع معهد « بيوفاك »في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري لمصانع "بيونتيك" في افريقيا في عام 2023.

وتابعت فون دير لاين، أن مشروع الانصاف في توزيع اللقاحات في افريقيا، سيصبح ممكنا فقط إذا عززنا روح الفريق، فالتعاون مع عملاق ابتكار أوروبي مثل بيونتيك وبدعم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والحكومات في أوروبا وافريقيا ومنظومة الأمم المتحدة سيفتح لنا الطريق أمام الخروج من هذا الوباء وبناء مستقبلا أقوى لأفريقيا وأوروبا

وأكدت أن المشروع يتعلق أولا وقبل كل شيء بالمساواة في توزيع اللقاحات، التي سيتم بيعها من المصانع الجديدة بأسعار غير هادفة للربح، وحصريا إلى البلدان الأفريقية. وسيتم صنعها في إفريقيا، من أجل إفريقيا، باستخدام تكنولوجيا عالمية المستوى, مشيرة الى ان أوروبا تدرس امكانية تطوير مصانع /بيونتيك/ لإنتاج لقاحات مختلفة. وبالتالي يمكن أن يوفر ذلك حلا أفريقي الصنع للأمراض التي تقتل الملايين حاليا، بحسب قولها.

و ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا المشروع هو جزء من طموح أكبر، حيث يريد الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2040 أن تتمكن القارة السمراء من تصنيع 60% من اللقاحات المستخدمة لديها داخل بلدانها، ويؤيد الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف تأييدا كاملا.

وكالات