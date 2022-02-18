شكرا لقرائتكم خبر عن سحابة ضخمة من الدخان تسبب حالة من القلق بميونخ الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثارت سحابة ضخمة من الدخان فوق شمال مدينة ميونخ الألمانية، حالة من القلق والترقب بين السكان اليوم الجمعة، حيث وصلت شخصيات بارزة إلى المدينة لحضور مؤتمر دولي للأمن.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في ميونخ ظهر اليوم، إن السبب في سحابة الدخان هو حريق أتى على مستودع في منطقة صناعية، موضحا أن الحريق أصبح تحت السيطرة الآن، لكن أعمال الإطفاء لم تنته بعد.

وأشار المتحدث إلى أن فرق الإطفاء لم تتمكن من دخول المستودع بسبب مخاوف من انهياره، ما يعني ضرورة تحريك السقف برافعة وإطفاء الحريق من أعلى، وقال: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتم اعتبار الحادث خطرا على العامة، ويقع مكان الحريق على بعد عدة كيلومترات من فندق "بايريشه هوف"، حيث تنطلق فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم.