العراق والسعودية يبحثان مستجدات الاوضاع في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجيَّة التقى مع نظيره السعوديّ، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ58 المنعقدة في مدينة ميونخ الألمانيّة".

واضافت ان "الجانبان بحثا أُصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تعزيز التعاون الثنائيّ، كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم المتبادل في المنظمات الدوليَّة".



واشارت الوزارة الى ان "وزير الخارجيَّة السعوديّ أكّد من جانبه على أهميّة استقرار العراق ودوره الرياديّ في المنطقة".