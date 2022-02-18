السعودية تعلن عن غرامة جديدة على ارتداء الشورت

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعديلًا على لائحة الذوق العام، حيث تم إضافة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت فى المساجد ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 فى اللائحة.

ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر 2019، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.

وتشمل مخالفات لائحة الذوق العام فى المملكة العربية السعودية (التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، وارتداء الملابس غير اللائقة).

من ناحية أخرى، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لـ "الجوازات السعودية" عبر موقع "تويتر" قائمة بأسماء الدول وهي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.