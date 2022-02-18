شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يوضح الفرق بين القانون الدولى الإنسانى ولحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في إنفوجراف الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جاء فيه أن القانون الدولى الإنسانى هو مجموعة قواعد دولية تهدف الى الحد من استخدام العنف في أوقات النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949.

ولفت الى أن القانون الدولى لحقوق الإنسان هو مجموعة قواعد دولية تهدف الى حماية حقوق الإنسان في كل الأوقات مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في إنفوجراف جديد تعريف إجمالى الناتج المحلى.

وجاء فى الانفوجراف، أن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلى والتى يتم إنتاجها فى دولة ما خلال فترة زمنية محددة وغالبا ما يتم اعتبار إجمالى الناتج المحلى للفرد موشرا لمستوى المعيشة فى الدولة ولا يعد إجمالى الناتج المحلى للفرد مقياسا لدخل الفرد.