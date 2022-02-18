شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات لوفد النواب: ندرس إحياء خط سكة حديد مصنع كيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصنع كيما يمتلك خط سكة حديد ولكنه متهالك، وتم التواصل مع وزارة النقل من أجل إعادة إحياء الخط مرة أخرى لمساعدة الشركة فى تصدير منتحاتها، حيث يتم التفاوض حاليا مع النقل لإحياء الخط مرة أخرى وعودته للعمل.

جاء ذلك ردا على مطالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حول ضرورة إنشاء شركة نقل تابعة لشركة كيما لحل أزمة نقل الأسمدة وفى نفس الوقت استدامة الإنتاج، وذلك أثناء زيارة وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لشركة كيما فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان للوقوف على مشكلات قطاعى الزراعة والرى وخطط التنمية بالمحافظة.

وأضاف مصطفى، أن تكلفة إعادة إحياء الخط مرة أخرى من المتوقع أن تبلغ 200 مليون جنيه والمصنع لديه استعداد أن يمول هذا المشروع، وهذا المشروع تحت الدراسة فى الوقت الحالى.

وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما استمع إليه من تاريخ التحديات التى واجهت مصنع كيما، يؤكد أن ذلك المصنع واجه صعوبات ضخمة لو حدثت في أى مصنع خاص، فلم يكن يتمكن من مواجهتها أكثر من 5 سنوات.

وأكد البنا، أنه لم يكن يتوقع ذلك الحجم من التحديات خلال مناقشة لجنة الزراعة لأزمة الأسمدة، ولكن عندما استمع إليها اليوم، فوجئ بتحديات ضخمة، مشيرا إلي أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى سيكونوا داعمين للمصنع باستمرار.

جاء ذلك تعقيبا علي ما استعرضه كل رئيس شركة كيما للأسمدة خلال اللقاء من تاريخ العمل والإنتاج بالشركة وحجم التحديات التي واجهتها الشركة في مراحل التطوير عبر أكثر من عشر سنوات.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.