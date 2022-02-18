شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة “إيونيس” تضرب بقوة وتحاصر ملايين البريطانيين في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتعرض بريطانيا لأشد عاصفة منذ 30 عاما، حيث تضرب العاصفة “إيونيس”، البلاد لليوم الثاني وتقترب من ذروتها في منطقة أوروبا الشمالية.

وحذرت السلطات البريطانية، من رياح مهددة للحياة لم يسبق لها مثيل منذ 30 عاما، ودعت الملايين إلى التزام منازلهم، بسبب الرياح التي تصاحب العاصفة وتبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة.

وأكدت أن المدارس أقفلت أبوابها، وتعطلت خطوط السكك الحديدية، مطالبة سكان لندن عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، حسب “سكاي نيوز”.

وأضافت أن الرياح تصبح مهددة للحياة بسبب الحطام المتطاير الذي قد يصيب السكان بجروح خطيرة وربما يودي بحياتهم، مؤكدة أن الجيش البريطاني على أهبة الاستعداد لمواجهة أسوأ عاصفة منذ عقود.

وفي وقت سابق حذر خبراء الأرصاد، من أن منطقة شمال أوروبا قد تتعرض لسلسلة عواصف خلال الأيام المقبلة بعد أن اجتاحت رياح عاتية المنطقة من قبل، و أودت بحياة الكثيرين.