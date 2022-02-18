شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجري تدريبات بالصواريخ الباليستية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتابع تدريبات عسكرية غدا السبت تتضمن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وذكر بيسكوف، أن روسيا صريحة بشأن التدريبات، وأخطرت جميع الجهات المعنية، ونقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية إن التدريبات "لا يجب أن تسبب القلق لأي أحد"، مذكرا أن بوتين سيتابع "تدريبات قوات الردع الاستراتيجي" من مركز مراقبة.

يشار إلى أن روسيا لديها ثاني أكبر ترسانة نووية بعد الولايات المتحدة، وتجري اختبارات صواريخ عدة مرات سنويا، إلا أنها تأتي هذه المرة خلال مواجهة شديدة التوتر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتحذر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة، من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو تنفي ذلك.