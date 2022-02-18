إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله» من لبنان

17 فبراير , 2022
الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أسقط، اليوم الخميس، في أجواء الدولة العبرية طائرة مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» أطلقها التنظيم الشيعي من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنّه «أسقط الخميس طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان».
وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل «لمنع أيّ خرق» لسيادة الدولة العبرية.
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