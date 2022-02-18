ترامب يعلن إطلاق شبكته الاجتماعية الجديدة

وكتب ترامب في رسالة شاركها ابنه دونالد ترامب جونيور على "تويتر" بعنوان "حان وقت الحقيقة": "استعد! سيجتمع رئيسك الحبيب معك قريبًا".وكان ترامب قد أعلن في تشرين الاول 2021، الذي أغلقت معظم شبكات التواصل الاجتماعي حساباته بعد أحداث 6 يناير 2021، عن إنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة، Truth Social ("الشبكة الاجتماعية للحقيقة").

ووفقًا لصحيفة New York Post ، من المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة رسميًا في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.