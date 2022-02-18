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ترامب يعلن إطلاق شبكته الاجتماعية الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرسالة الأولى بشبكته الاجتماعية الخاصة: Truth Social.
وكتب ترامب في رسالة شاركها ابنه دونالد ترامب جونيور على "تويتر" بعنوان "حان وقت الحقيقة": "استعد! سيجتمع رئيسك الحبيب معك قريبًا".

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الاول 2021، الذي أغلقت معظم شبكات التواصل الاجتماعي حساباته بعد أحداث 6 يناير 2021، عن إنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة، Truth Social ("الشبكة الاجتماعية للحقيقة").

ووفقًا لصحيفة New York Post ، من المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة رسميًا في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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