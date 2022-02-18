الإطاحة بـ5 إرهابيين في أربع محافظات

وذكر رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، جهاز مُكافحة الإرهاب يستمر بعملياته البطولية حيثُ تمكن من إلقاء القبض على (٥) إرهابيين في مناطق مختلفة ".

وأضاف، "باشر فُرسان العمليات الخاصة بعمليتهم الثانية في شمال مُحافظة بغداد - الطارمية والتي أُلقي القبض فيها على إرهابي ينتمي لعصابات داعـش".



وتابع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، "أما العملية الثانية فنُفذت في قضائي الشرقاط والحضر بمُحافظتي صلاح الدين ونينوى والتي القي القبض فيهما على عنصرين من عصابات داعش حيث جاءت أحدى العمليات بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني العراقي ".

واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب ألقى القبض على إرهابيين أثنين بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل".