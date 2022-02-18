تشكيل لجنة للنظر في دعوى التمييز العنصري التي وجهتها فلسطين ضد الإسرائيليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 فبراير 2022

أعلنت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أنها شكلت لجنة مصالحة للنظر في دعوى التمييز العنصري التي وجهتها دولة فلسطين ضد الإسرائيليين.



وجاء في بيان صحفي صادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) أن "اللجنة شكلت لجنة مصالحة خاصة"، تعمل ضمن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبحسب البيان، ستوفر لجنة المصالحة الجديدة "مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل الصراع حول مزاعم التمييز العنصري بشكل ودي".

يذكر أن (CERD) هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها.

وكانت لجنة المصالحة قد عقدت اجتماعين تحضيريين عبر الإنترنت في 19 يناير و10 فبراير من هذا العام، حيث اعتمدت خلالهما نظامها الداخلي وانتخبت، غون كوت، رئيسا لها، وفيها 5 خبراء هم: فيرين شيبرد، وغون كوت، وبانسي تلاكولا، وتشينسونغ تشونغ، وميشاي بالسيرزاك. والخبراء المعينون مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويعملون بصفتهم الشخصية.

وستقوم لجنة المصالحة بمراجعة المعلومات والأدلة وإعداد تقرير يسلط الضوء على نتائجها وتوصياتها من أجل الحل الودي للصراع.