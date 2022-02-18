خلال قمة بروكسل.. السيسي: جائحة كورونا فاجئت العالم بأكمله.. والتحرك لها لم يكن سريعاً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول أفريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، اليوم الجمعة، إن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تسعى إلى توفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، وتمكين دولنا من تجاوز الأزمات الصحية​

وأضاف أن التواجد اليوم فى القمة الأفريقية الأوروبية "انعكاساً حقيقياً لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن فى المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بالمصير المشترك".

وأشار الرئيس إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد فاجئت العالم بأكمله والتحرك لها لم يكن سريعاً.

وشدد السيسي على ضرورة العدالة في توزيع اللقاحات على الدول الأفريقية وعدم احتقارها لما له من نتائج وخيمة على الدول الفقيرة.

وكان السيسى قد ترأس أمس، الخميس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسى أكد خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.