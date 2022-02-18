شكرا لقرائتكم خبر عن للمُلاك.. ماذا تفعل حال ضياع عقد الإيجار؟ .. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: للمُلاك.. ماذا تفعل حال ضياع العقد؟.. المستأجر يرفض المغادرة رغم انتهاء مدة الإيجار.. 3 حالات يُعفى فيها المؤجر من تقديم أصل العقد.

وذكر التقرير أنه فى كثير من الأحيان يتعرض المؤجر إلى فقد أصل عقد الإيجار – الخاضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية - وعند مقاضاة المستأجر بدعوى إخلاء يفاجأ بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال الجدل دائرا حول قانون الإيجار القديم والثغرات القانونية، التى قد يستخدمها كل طرف سواء المالك أو المستأجر تجاه الآخر، ومن هذه الثغرات، ضياع عقد الإيجار من المالك ورفض المستأجر المغادرة عند انتهاء مدته...ولمتابعة التفاصيل في التقرير التالى: