شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: نسعى لتحقيق التوازن فى منظومة الأسمدة بين الفلاح ومصنع كيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زيارة مصنع كيما تأتى فى إطار تكامل وتضافر الجهود لتعظيم دور المصنع حتى يكون فى مصاف المصانع المتقدمة ويكون إضافة قوية للاقتصاد القومى للدولة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة بدورها عمل توازن ما بين مصلحة المزارع من خلال توفير الاسمدة بسعر مناسب وفى نفس الوقت الحفاظ على دور المصنع فى الإنتاج وضخ المزيد من الإنتاجية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء زيارة وفد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمصنع كيما ضمن الجولة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والرى بالمحافظة.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحديات التى واجهها مصنع كيما تستوجب أن تكون هناك وقفة مع الشركة لدعمها بفاعلية لحل كل المشاكل والتحديات التى تواجهها.

ومن جانبه، قال النائب جابر أبو خليل، إن مصنع كيما واجه العديد من التحديات وبفضل جهود القيادة السياسية تغلبنا على هذه المعوقات.

وفى ذات الصدد، أكد النائب فتحى قنديل، أن حل أزمة الاسمدة لن يكون سوى من خلال مصنع كيما.

يشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.