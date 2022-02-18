القاتل الصامت.. اختناق أسرة كاملة داخل شقة في الإسكندرية - "بالأسماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب أب وأم وطفلتين باختناق إثر تسرب غاز أول أكسيد الكربون والذي يعرف بـ"القاتل الصامت" داخل الشقة محل سكنهم في منطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

ورد إخطار للواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من شرطة النجدة، يفيد تسرب غاز في شقة بالطابق الـ11 بالعقار رقم ١٤ شارع سينما ليلى بمنطقة الحضرة.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل ٤ أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، مصابين باختناق بالغاز إلى قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي.

تبين أن المصابين هم كل "مصطفي النادي محمد 39 عاما، وزوجته أسماء عبد العظيم جودة 31 عاما، وطفلتيهما "ندى مصطفى النادي محمد" 9 سنوات، و"سچي مصطفي النادي محمد" 6 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.