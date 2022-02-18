بإيصال ورقي أو دونه.. رسوم الاستعلام عن الرصيد بماكينات ATM في 10 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقر البنوك رسومًا على طلب إيصال ورقي للاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) لغير عملائها فقط وتتباين هذه الرسوم من بنك إلى آخر باعتبارها غير مستثناء من قرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين للمرة 5 لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل 2022.

وتستثني البنوك رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة ATM في حال عدم طلب العميل إيصال ورقي والإكتفاء بقراء الرصيد من شاشة الماكينة فقط.

ولجأت البنوك إلي إقرار رسوم علي طلب إيصال ورقي الإستعلام عن الرصيد بسبب توقف إيرادتها من عمولات السحب النقدي علي غير عملائها، وزيادة تكلفة شراء لإفافة الورق والأحبار على البنوك فضلا عن امتلاء سلات القمامة أو الأرض حول الماكينة بورق الإيصال بعد إلقائها من العملاء، وتوقف الماكينة للعمل أكثر من مرة لشحنها بلفافات الورق.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل رسوم الاستعلام عن الرصيد بطلب إيصال ورقي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في 10 بنوك لعملائها أو غير عملائها:

1-بنك القاهرة: خصم 5 جنيهات عند الاستعلام عن الرصيد عند استخدام عملائه ماكينة أخرى.

2-بنك الإسكندرية:خصم 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد في حال استخدام عملائه ماكينة أخرى.

3-البنك العربي:خصم 3 جنيهات عن الاستعلام عن الرصيد.

4-بنك مصر:خصم 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد لعملائه وغير عملائه في حال طلب إيصال ورقي ومجانا دون إيصال.

5-البنك الأهلي المصري: خصم 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد لعملائه وغير عملائه في حال طلب إيصال ورقي ومجانا دون إيصال.

6-بنك QNB: 50 قرش علي عملائه وغير عملائه.

7—بنك HSBC: مجانا.

8-بنك أبوظبي الأول: الإستعلام عن الرصيد مجانا.

9-بنك البركة: الإستعلام عن الرصيد مجانا.

10-بنك فيصل الإسلامي: الإستعلام عن الرصيد مجانا.