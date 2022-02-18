ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغ أكثر من10مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ 10٫221٫000مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.