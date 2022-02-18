ليبيا / رئيس المجلس الأعلى للدولة يؤكد أن تكليف البرلمان لباشاغا "إجراء غير سليم"

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في بيان اليوم الأربعاء إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي يوم الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.

وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى.

كما قال الدبيبة إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الفارط، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

المصدر: رويترز