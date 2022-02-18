روسيا تعلن انسحابات جديدة وكييف ترصد 60 انتهاكا عسكريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم التي استولت عليها من أوكرانيا عام 2014، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “عاد قطار عسكري آخر يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة” في نيجني نوفغورود على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أوكرانيا”.

وأوضحت الوزارة أن هذه القوات تعود إلى ثكناتها “بعدما أنهت تمارين مخططا لها”.

ست طائرات قاذفة

بدوره، أعلن الناطق باسم الأسطول الروسي، أليكسي روليف، الذي أوردت وكالة “انترفاكس” للأنباء تصريحاته، أن ست طائرات قاذفة من طراز “سوخوي-24” غادرت شبه جزيرة القرم، متوجهة إلى مطارات أخرى في روسيا في إطار تمارين عسكرية أيضا.

بالتوازي، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جنديا أصيب، فيما أعلنت روسيا سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا.

استفزاز كبير

وكانت حصلت مواجات عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة، أمس الخميس، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه “استفزاز كبير”.

وذكر الجيش في تقرير أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 10 تجمعات سكنية مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.