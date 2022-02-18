مشاهد صادمة في مصر.. رجل يُبرح عروسه ضربا وسط الشارع قبل دقائق من الفرح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 11:35 صباحًا

في يوم يفترض أن يكون الأكثر سعادة لها، تعرَضت عروسة مصرية للضرب والتعنيف وهي بفستان الزفاف الابيض من قبل عريسها وهو يرتدي بدلة الزفاف، بعد دقائق من خروجها من محل مصففة الشعر، بحسب ما أظهرت فيديوهات تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع العريس هو يعتدي على عروسه في شارع السلطان حسين بمحافظة الإسماعيلية، ويضربها باللكمات ويجذبها من شعرها. ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المحلية أن السبب في المشاجرة هو مشادة حدثت بين العروس وأخت العريس.

بعد الضرب.. رقص!

ورغم قساوة الحدث، استكمل العروسان فرحهما، وبرزت مقاطع فيديو للعائلتين بعد الصلح، وهم يرقصون في قاعة الفرح، ثم ظهر العروسان في فيديو آخر وهما يؤكدان للكاميرا أنهما على وفاق، أنهما تجاوزا الخلاف.

جدل إعلامي

وكان العنف الأسري موضوع جدل قانوني وإعلامي في مصر خلال الأسابيع الماضية، بعد أن طالبت عضوة البرلمان أمل سلامة بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات.

وهاجم بعض الكتاب مؤسسة الأزهر، متهمين مشايخها بتأييد العنف ضد المرأة، وهو ما ردت عليه المشيخة بالتأكيد على رفضهم العنف الأسري، والمطالبة بإحياء فتوى “الكد والسعاية” التي تمنح النساء نصيبا من ثروات أزواجهم، لتعزيز المساواة.