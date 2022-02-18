نشر أسماء وسجن.. السعودية تلاحق المتحرّشين على متن الطائرات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات السعودية المختصة، أن ارتكاب أي أفعال تنطوي على التحرش أو تخل بالآداب العامة على متن الطائرات المدنية سوف تواجه بعقوبات حاسمة.

وحذرت النيابة العامة من ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني، أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال أي ما يعادل 133 ألف دولار أميركي تقريبا.

نشر أسماء المتحرشين

وكانت محكمة سعودية، قد قضت في الشهر الماضي، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالتشهير باسم رجل مدان بقضية تحرش جنسي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

فقد أدانت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة رجلا بتهمة التحرش بامرأة باستخدام ألفاظ بذيئة، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر ودفع غرامة وصلت 1330 دولاراً تقريبا.

وكان قانون مكافحة التحرش قد عُدل قبل عام ليفسح المجال أمام نشر أسماء المتحرشين والأحكام الصادرة بحقهم في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة.