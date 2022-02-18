شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. احتراق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات في المحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت القوات البحرية البرتغالية، أنها سفينة الشحن “فيليسيتي آيس”، التي تحمل ما يقرب من 4000 سيارة اشتعلت بها النيران قبالة السواحل.

وأوضحت البحرية أنها تمكنت من انقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22، مؤكدة أنها لا تعرف مصير السيارات على متن السفينة، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، حسب”سبوتنيك”.

وأضافت أن السفينة انطلقت من ميناء إمدن بألمانيا في 10 فبراير، وعلى متنها سيارات فولكس فاجن وأودي ولامبورجيني وبورش وبوجاتي، وكان من المقرر أن تصل صباح يوم 23 فبراير إلى رود آيلاند.

وأظهر فيديو متداول، أنه تم التقاط 11 من أفراد الطاقم بواسطة مروحية تابعة للبحرية البرتغالية.