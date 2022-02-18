شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يلتقي لافروف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مناقشة أزمة أوكرانيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل. وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية في ساعة متأخرة من يوم الخميس إن الروس قبلوا عرض بلينكن لخوض محادثات في أوروبا ،واقترحوا مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، قبلتها الحكومة الأمريكية "إن لم يحدث المزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا". وأضاف: "إذا قاموا بالغزو في الأيام المقبلة ، فإن هذا سيوضح أنهم لم يكونوا جادين قط بشأن الدبلوماسية". وأعربت الدول الغربية عن مخاوفها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فيما أكدت روسيا أكثر من مرة أن نشر قواتها هدفه المشاركة في تدريبات عسكرية قانونية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، لثالث يوم على التوالي، إنها ستسحب القوات بعد نهاية المناورات في المنطقة، إلا أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يشككان في عودة الجنود إلى ثكناتهم.

وذكرت وزارة الدفاع اليوم أن الجنود والمعدات العسكرية تم نقلها من الحدود إلى منطقة نيجني نوفجورود 400 كيلومتر شرق موسكو .

ونشرت الوزارة صورة ومقطع فيديو لدبابات على عبارات سكة حديد. ولم تتم الإشارة إلى موقعها.